Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremin ardından TOKİ kura çekimine ara verilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TOKİ kura çekimi sonuçlarının 8 Mart'tan itibaren açıklanmaya başlanacağını ifade etti. Toplu Konut İdaresi Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika kura takvimine göre İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ TOKİ sosyal konut kura çekimleri 8 Mart Çarşamba günü itibarıyla başlıyor. 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplamda 250 bin konutun hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden izlenebilecek. İşte, 2023 TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi...