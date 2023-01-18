Ocak ayının gelişiyle yeniden güncellenen TOKİ kura takviminde 24 Ocak'a kadar devam edecek çekilişlerin hangi illerde gerçekleşeceği belli oldu. TOKİ 6. etap kura çekilişi ile 7 ilde 24 bin 636 konutun hak sahipleri belirlenecek. Peki, hangi ilde kuralar ne zaman çekilecek? İşte il il TOKİ kura tarihleri ile 2023 TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı...