TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Sosyal Konut Projesi'ne başvuru yapanlar tarafından takip ediliyor. 16 Ocak günü başlayan TOKİ Sakarya kura çekimi 17 Ocak günü de devam edecek. Sakarya TOKİ kura çekilişi sonuçların ile Merkez, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı ilçelerinde 2+1 ve 3+1 konutların hak sahiplerinin belirlenecek. İşte, Sakarya TOKİ kura çekimi canlı yayın izleme linki ve kazananlar isim listesi sorgulama ekranı...