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TOKİ heyecanı Sakarya'da! TOKİ Sakarya kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Sakarya TOKİ kura çekimi canlı yayın izleme ekranı, Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi'ne başvuru yapanların gündeminde yer alıyor. 16 Ocak Pazartesi Sakarya Merkez'de gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından 2+1 ve 3+1 olmak üzere 1.760 konutun hak sahipleri belirlenecek. Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı ilçeleri TOKİ Sakarya kura çekimi ise 17 Ocak'ta yapılacak. İşte, Sakarya TOKİ kura çekimi canlı yayın ve çekiliş sonuçları listesi...

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  • TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Sosyal Konut Projesi'ne başvuru yapanlar tarafından takip ediliyor. 16 Ocak günü başlayan TOKİ Sakarya kura çekimi 17 Ocak günü de devam edecek. Sakarya TOKİ kura çekilişi sonuçların ile Merkez, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı  ilçelerinde  2+1 ve 3+1 konutların hak sahiplerinin belirlenecek. İşte, Sakarya TOKİ kura çekimi canlı yayın izleme linki ve kazananlar isim listesi sorgulama ekranı...
  • TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ KURA HEYECANI SAKARYA'DA!

    TOKİ 5.etap kura takviminde yer alan illerin kura çekilişleri sürüyor. 2 Ocak'ta başlayan Ankara TOKİ kura çekimi 12 Ocak günü sona erdi. 16 OCak Pazartesi günü başlayan TOKİ Sakarya kura çekimi 17 Ocak günü tamamlanacak.

     
  • TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi sorgulama ekranı

    11 - 24 OCAK 2023 TOKİ KURA TARİHLERİ DUYURULDU

    10-13 Ocak 2023: Adana

    13-14 Ocak 2023: Eskişehir

    14-15-16-17 Ocak 2023: Mersin

    15 Ocak 2023: Bilecik

    16-17 Ocak 2023: Sakarya

    18-19-20-21 Ocak 2023: Kocaeli

    18-20-21-22 Ocak 2023: Antalya

    22 Ocak 2023: Yalova

    23-24 Ocak 2023: Isparta
  • TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ TAKVİMİ

    MERKEZ – 16 Ocak – Saat: 10:00

    ARİFİYE – 17 Ocak – Saat: 10:00

    FERİZLİ – 17 Ocak – Saat: 10:00

    HENDEK – 17 Ocak - Saat: 10:00

    KOCAALİ – 17 Ocak - Saat: 10:00

    TARAKLI – 17 Ocak - Saat: 10:00
  • TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi sorgulama ekranı

    SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, TOKİ Sakarya kura çekimi 16-17 Ocak 2023 günleri arasında gerçekleştiriliyor.

    Toplam 1.760 sosyal konutun hak sahibinin belirleneceği Merkez kura çekimi saat 10:00'da Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
  • TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi sorgulama ekranı

    SAKARYA TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

    SAKARYA TOKİ KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    TOKİ Sakarya kura çekimi,Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

    Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi sonuçları ile ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların isim listesi sorgulaması TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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