TOKİ Van kura çekimi tarihi: 2026 TOKİ Van kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?
TOKİ'nin 500 bin konutu kapsayan Yüzyılın Konut Projesi'nde Van etabı için süreç yeni bir aşamaya girdi. Kent genelinde yapılacak sosyal konutlar için başvuruların sona ermesinin ardından, gözler kura çekimine çevrildi. Ev sahibi olma hayali kuran Vanlılar, kura tarihini ve sonuçların açıklanacağı takvimi yakından takip ediyor. Peki, TOKİ Van kura çekilişi ne zaman? İşte detaylar...
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olarak hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi’nde kura heyecanı Van’da da başlayacak. 81 ilde eş zamanlı yürütülen proje kapsamında Van merkez ve ilçelerinde inşa edilecek sosyal konutlar için başvurular tamamlanırken, hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin tarihi TOKİ tarafından duyuruldu. Başvuru yapan binlerce vatandaş, sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. İşte ayrıntılar...
TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Van'da inşa edilecek konutlar için kura takvimi açıklandı. Yapılan duyuruya göre kura çekimi 5 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?
Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana platform üzerinden sorgulayabilecek.