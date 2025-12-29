Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olarak hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi’nde kura heyecanı Van’da da başlayacak. 81 ilde eş zamanlı yürütülen proje kapsamında Van merkez ve ilçelerinde inşa edilecek sosyal konutlar için başvurular tamamlanırken, hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin tarihi TOKİ tarafından duyuruldu. Başvuru yapan binlerce vatandaş, sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. İşte ayrıntılar...