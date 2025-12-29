Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ TARİHİ: 2026 TOKİ Van kura çekilişi ne zaman? TOKİ Van kura sonuçları ile isim listesi açıklandı mı?

        TOKİ Van kura çekimi tarihi: 2026 TOKİ Van kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

        TOKİ'nin 500 bin konutu kapsayan Yüzyılın Konut Projesi'nde Van etabı için süreç yeni bir aşamaya girdi. Kent genelinde yapılacak sosyal konutlar için başvuruların sona ermesinin ardından, gözler kura çekimine çevrildi. Ev sahibi olma hayali kuran Vanlılar, kura tarihini ve sonuçların açıklanacağı takvimi yakından takip ediyor. Peki, TOKİ Van kura çekilişi ne zaman? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 19:48 Güncelleme: 29.12.2025 - 19:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olarak hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi’nde kura heyecanı Van’da da başlayacak. 81 ilde eş zamanlı yürütülen proje kapsamında Van merkez ve ilçelerinde inşa edilecek sosyal konutlar için başvurular tamamlanırken, hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin tarihi TOKİ tarafından duyuruldu. Başvuru yapan binlerce vatandaş, sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. İşte ayrıntılar...

        2

        TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Van'da inşa edilecek konutlar için kura takvimi açıklandı. Yapılan duyuruya göre kura çekimi 5 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        3

        SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?

        Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana platform üzerinden sorgulayabilecek.

        4

        1) TOKİ'nin resmi web sitesi: (www.toki.gov.tr)

        2) E-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan adaylar, hak sahipliği durumlarını bu kanallar üzerinden öğrenebilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Erden Timur'un ifadesi de ortaya çıktı
        Erden Timur'un ifadesi de ortaya çıktı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        Türkiye'yi sarsan Ayşe Tokyaz cinayetinde sanık Cemil Koç: Cesedi bavula ben koydum
        Türkiye'yi sarsan Ayşe Tokyaz cinayetinde sanık Cemil Koç: Cesedi bavula ben koydum
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Beşiktaş'tan 3 isim için yoğun mesai!
        Beşiktaş'tan 3 isim için yoğun mesai!
        Ebu Ubeyde hayatını kaybetti
        Ebu Ubeyde hayatını kaybetti
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları