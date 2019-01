Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, gündemi meşgul eden toksoplazma ile ilgili bilgi verdi.

SALATA YAPMAK İÇİN ALDIĞIMIZ MARUL VE MAYDANOZDA DA OLABİLİR

Dr. Atmaca, “Toksoplazma isimli parazit, kedilerin bağırsaklarında yaşar. Kedi dışkısı ile çevreye yayılır. Parazitli kedi, dışkısını sokağa yaptığında yağmur suları ile parazit sulara ve toprağa karışır. Salata yapmak için aldığımız marulda, maydanozda toksoplazma paraziti olabilir. Yine parazit bulunan otları yiyen koyun, inek gibi hayvanların kaslarına parazit yerleşir. Çiğ et tükettiğimizde, salam, sucuk veya etli çiğ köfte yediğimizde farkında olmadan paraziti vücudumuza alabiliriz" dedi.

"PLASENTA YOLUYLA BEBEĞE GEÇEBİLİR"

“Vücudumuza giren parazitin özellikle yerleşme eğiliminde olduğu organlarımız gözlerimizin retina tabakası ve beyin dokumuzdur” diyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca uyarıyor; “Hamile kişilerde plasenta yoluyla bebeğe geçiş sıktır. Buna bağlı olarak retina tutulumuna bağlı körlük, beyin tutulumuna bağlı havale, ateş, kusma, anormal beyin omurilik sıvısı bulguları olabilir. Hamile kişi paraziti aldığında bebeğe bulaşma riski çok fazladır. Yeni doğanda zeka geriliği, körlük, büyüme-gelişme geriliği, kafatası problemleri, sara atakları, karaciğer ve dalak büyümesi, anemi yapabilir."

"DIŞARIDA SALATA YEMEYİN"

“Sebze ve salataların iyi yıkanması, etlerin mutlaka pişirilerek tüketilmesi çok önemli. Buna dikkat ettiğimizde risk oldukça azalır” diyerek uyaran Dr. Atmaca, “Bunun dışında parazitin asıl kaynağı olan kedilerle temasta dikkatli olunmalı, el yıkamaya çok özen gösterilmelidir. Ayrıca belirtmek gerekir ki; evde beslenen kedilerin aşılı olduğu ve risk olmadığı fikri yanlıştır çünkü toksoplazmanın aşısı yoktur” dedi.

TOKSOPLAZMADAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

* El hijyenine ve sık sık el yıkamaya özen gösterin.

* Bahçe işleri ile uğraşıyorsanız mutlaka eldiven giyin.

* Çiğ ya da az pişmiş et (salam, sucuk, vb.) yerken dikkatli olun.

* Çiğ et ile temas ettikten sonra mutlaka ellerinizi yıkayın.

* Çiğ et kestiğiniz bıçağı ve kesme tahtasını iyice yıkamadan kullanmayın.

* Çiğ sebze ve meyveleri mutlaka çok iyi yıkayın.

* Dışarıda yeşil yapraklı salataları yerken bir kez daha düşünün.

* Kedinin kumunun 24 saat aralıklarla mutlaka değişmesini sağlayın. Kumu değiştirirken eldiven kullanın. Sonrasında mutlaka ellerinizi yıkayın.