Tokushima Vortis - Yamagata maçı istatistikleri

Tokushima Vortis ve Yamagata, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. Tokushima Vortis 38 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Yamagata 40 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Tokushima Vortis, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Yamagata, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 257 kodlu maçı oynayanlar; Tokushima Vortis galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Yamagata galibiyet oranı 3.10.

Tokushima Vortis son haftadaki Tokyo Verdy müsabasında 2-1 yenildi.

Yamagata ise FC Gifu maçında 4-1 kazandı.

Tokushima Vortis, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Tokushima Vortis, kendi sahasında 20 gol attı, 14 gol yedi.

Yamagata ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yamagata, 12 gol atarken 15 gol yedi.

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