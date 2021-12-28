Tokyo-Pekin hattında siber güvenlik krizi! 0:00 / 0:00

İHA

Bölgesel anlaşmazlıklar ve egemenlik hakkı iddiaları nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Japonya-Çin ilişkilerinde yeni bir krize neden olabilecek gelişme yaşandı.

Japon polisi, daha önce ülkede bulunan bir Çinli öğrenci için ajanlık şüphesi ile yakalama emri çıkardı. İsminin Wang Jianbin olduğu öğrenilen 36 yaşındaki şüphelinin an itibariyle Japonya'da bulunmadığı belirtilirken, şahsın Japon şirketlerle sınırlı olan bir güvenlik yazılımını satın almak için hayali bir Japon şirketini kullandığından şüphelenildiği belirtildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na bağlı bir kişinin direktifleri doğrultusunda hareket ettiği düşünülen şahıs için Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) aracılığıyla yakalama kararı çıkarılacağı öğrenildi.

SİBER SALDIRI ŞÜPHESİ

Çin'in siber saldırı gerçekleştirmek istediği Japon firmaların güvenlik açıklarını bulmak amacıyla yazılımı elde etmeye çalıştığını değerlendiren polis, olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

Öte yandan soruşturmaya konu girişimin, 2016 yılında Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) da dahil 200 kritik şirket ve kuruma karşı siber saldırı gerçekleştirilmesine öncülük ettiği değerlendirilen Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun son benzer girişimi olduğu düşünülüyor.