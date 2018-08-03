Tokyo Verdy - Omiya maçı heyecanı

Tokyo Verdy ve Omiya, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 12:00. Maç öncesi Tokyo Verdy 42 puanla 5. sırada, Omiya 41 puanla 7. sırada bulunuyor. Tokyo Verdy, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Omiya, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 231. İddaa'da Tokyo Verdy kazanır 2.30, berabere biter 3.00, Omiya kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tokyo Verdy son haftadaki Fukuoka müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Omiya, JEF United Chiba karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Tokyo Verdy, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Tokyo Verdy, kendi sahasında 22 gol attı, 14 gol yedi.

Omiya, dış sahada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Omiya 20 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

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