Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 3-0 geriye düştüğü Beşiktaş derbisinden unutulmaz bir geri dönüşle 3-3'ü yakaladı. Sahadan 1 puanla ayrılan Fenerbahçe'de takıma devre arasında katılan Tolgay Arslan, siyah-beyazlı taraftarlardan tepki görmüştü. Maçı yorumlayan Tolgay, gelecekle ilgili de konuştu.

"MAÇ SONUNDA YERE ÇÖKTÜM, ÇOK DUYGULANDIM"

Karşılaşma sonrasında duygulandığını dile getiren tecrübeli futbolcu, "Maç sonunda yere çöktüm ama o anda çok duygulandım. İlk yarının etkisi de vardı, 3-3'den sonra çok fazla pozisyon kaçırmamızın da. Elbette yorgunluk da vardı. Cuma günü geldik İstanbul'a. Zor bir maçtan sonra bu maçı oynadık. Maç sonunda takımla gururlandım, taraftarımla gurur duyum. Biz derbide 2 puan kaybeden taraf olduk ama kimse merak etmesin daha güzel günler göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İlk 45 dakika sonunda 3-0 gerideyken bile kazanacaklarına inandığını söyleyen Tolgay şunları ekledi:

"Devre arasında soyunma odasına giderken taraftarlara baktım. Onlar maçı çevireceklerimize inanıyorlardı. Ben de soyunma odasına girip arkadaşlarıma bunu söyledim. Bu maçı çevireceğimizi ve herkesin inanması gerektiğini söyledim... Hatta 3-3'ten sonra dahi arkadaşlarımı öne ittim. Onlara sürekli bir tane daha atacağımızı söyledim. Pozisyonlara girdik, maalesef atamadık"

ERSUN YANAL DEVRE ARASINDA NE SÖYLEDİ?

Herkesin merak ettiği Ersun Yanal'ın devre arası konuşmasıyla ilgili de konuşan Tolgay, "Devre arasında hocamız bize Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu hatırlattı. Aslında buradan onlara da çok teşekkür etmek istediğimi söylemek istiyorum. Rakip analizleri, çalışmalarımız gerçekten hepsi çok fazla çalışıyorlar. Bizi çok iyi hazırlıyorlar" dedi.

Bundan sonraki maçları da değerlendiren tecrübeli futbolcu "Bu takımın transferin son gününde dahi 2-3 transfer yaptığını unutmamamız gerekiyor. Henüz uyum sürecini tam atlatamadık. Kendi açımdan konuşayım ben henüz yüzde 100'üme ulaşamadım. Her geçen gün daha iyi oluyorum. Ama ben eminim çok daha rahat maçlar oynayacağız" ifadelerini kullandı.