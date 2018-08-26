Toluca - Leon maçı heyecanı

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Toluca, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Leon takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 00:00. Toluca 10 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Leon 7 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Toluca, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Leon, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 724 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Toluca kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.00, Leon sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Toluca önceki hafta Club Tijuana mücadelesinde 3-1 kazandı.

Leon ise Guadalajara karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Toluca, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Toluca, kendi sahasında 7 gol attı, 2 gol yedi.

Leon, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Leon, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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