Son olarak Top Gun: Maverick filmiyle kameralar karşına geçen Tom Cruise, son günlerde Mission İmpossible (Görevimiz Tehlike) serisinin çekimi için kamera karşısında. CinemaCon adlı etkinliğe konuk olan Tom Cruise film çekimlerinde olduğu için etkinliğe katılamadı. Çekimler sırasında bizzat uçağın üzerinden etkinlikte yer alamadığını ifade eden Cruise'un uçağın üzerinde ayağa kalmış görüntüleri herkesi şaşırttı.



Tom Cruise uçak üzerinde ayaktayken şu sözleri söyledi "Görevimiz Tehlike'nin fragmanı ilk gösterimde ve Top Gun: Maverick'in çok özel görüntüleri yayında! Keyfini çıkarın. Harika bir yaz geçirirsiniz umarım. Ve kayıt! Filmde görüşürüz" dedi. Ardından uçakla beraber gökyüzünde çekimler devam etti.