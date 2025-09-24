Habertürk
        Tom Holland'ın set kazası sonrası çekimin durdurulması 14 milyon dolara mâl olacak - magazin haberleri

        Tom Holland'ın set kazası sonrası çekimin durdurulması 14 milyon dolara mâl olacak

        Tom Holland'ın sette geçirdiği yaralanmalı kaza sonrası çekim durduruldu. Bu durum, yapımcılara 14 milyon dolar kaybettirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 12:13 Güncelleme: 24.09.2025 - 12:13
        14 milyon dolarlık kaza
        Tom Holland'ın hafif beyin sarsıntısı geçirmesine neden olan set kazası sonrası 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün' filminin yapımının durdurulması, 14 milyon dolar gibi yüksek bir maliyete yol açacak.

        29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde sette düşerek başını çarptı. İngiltere'nin Watford kentinde, Leavesden Stüdyoları'nda gerçekleşen set kazası sonrası sağlık görevlileri olay yerine koştu ve Tom Holland'ı tedavi için hastaneye kaldırdı.

        Başrol oyuncusunun iyileşme sürecinde, filmin devam yapımının çekimleri tam bir hafta boyunca durduruldu. Holland'ın yokluğunda sahne çekmenin mümkün olmadığını söyleyen set ekibi, başka sahne çekimi kararı almayıp seti tatil etti.

        'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün'ün maliyetinin 200 milyon dolar olacağı düşünülüyor. Daily Mail, yapım aşamasının durdurulmasının, set tekrar başlayana kadar patronlara günde 2 milyon dolar gibi dudak uçuklatan bir maliyete yol açacağını duyurdu. Çünkü stüdyo alanı kiralama, ekipman ve set giderleri gibi prodüksiyonla ilgili ücretler, durdurmaya rağmen ödenmeye devam ediyor.

        Tom Holland'ın sevgilisi Zendaya'nın da aralarında bulunduğu filmin oyuncu kadrosuna da bu süre zarfında ödeme yapılması gerekiyor. Ayrıca, program değişikliklerinin ardından uzayan konaklamaların ek ücretleri de ödeniyor.

        Tom Holland - Zendaya
        Tom Holland - Zendaya
