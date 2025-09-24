Tom Holland'ın set kazası sonrası çekimin durdurulması 14 milyon dolara mâl olacak

Tom Holland'ın hafif beyin sarsıntısı geçirmesine neden olan set kazası sonrası 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün' filminin yapımının durdurulması, 14 milyon dolar gibi yüksek bir maliyete yol açacak.

29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde sette düşerek başını çarptı. İngiltere'nin Watford kentinde, Leavesden Stüdyoları'nda gerçekleşen set kazası sonrası sağlık görevlileri olay yerine koştu ve Tom Holland'ı tedavi için hastaneye kaldırdı.

Başrol oyuncusunun iyileşme sürecinde, filmin devam yapımının çekimleri tam bir hafta boyunca durduruldu. Holland'ın yokluğunda sahne çekmenin mümkün olmadığını söyleyen set ekibi, başka sahne çekimi kararı almayıp seti tatil etti.

'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün'ün maliyetinin 200 milyon dolar olacağı düşünülüyor. Daily Mail, yapım aşamasının durdurulmasının, set tekrar başlayana kadar patronlara günde 2 milyon dolar gibi dudak uçuklatan bir maliyete yol açacağını duyurdu. Çünkü stüdyo alanı kiralama, ekipman ve set giderleri gibi prodüksiyonla ilgili ücretler, durdurmaya rağmen ödenmeye devam ediyor.