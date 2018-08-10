Tondela - Belenenses düellosu

Portekiz Premier Lig maçında Tondela ile Belenenses, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Tondela son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Belenenses son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'dan 451 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tondela kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 2.90, Belenenses sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.
Tondela son haftadaki Boavista müsabasında 3-2 kazandı.
Belenenses ise Porto maçında 2-0 yenildi.
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