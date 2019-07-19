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Top Gun: Maverick filminin fragmanı yayınlandı

Başrolünü Tom Cruise'un oynadığı 1986'nın kült filmi Top Gun'ın devam niteliğindeki filmi Top Gun: Maverick'in fragmanı yayınlandı. Film Türkiye'de 26 Haziran 2020'de vizyona girecek.

Top Gun: Maverick filminin fragmanı yayınlandı
BBC TÜRKÇE
- Getty Images
Tom Cruise'un başrolünde olduğu 1986 yapımı kült Top Gun filminin devamı Top Gun: Maverick Haziran 2020'de vizyona giriyor.

Amerikal aktör Tom Cruise'un Kelly McGillis ile başrollerini paylaştığı 1986 tarihli efsane filmi Top Gun'ın devamı olan Top Gun: Maverick'in fragmanı yayınladı.

Cruise, ilk filmde olduğu gibi ABD Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete Mitchell olarak hayranlarının karşısına çıkıyor.

Film, Türkiye'de 26 Haziran 2020'de vizyona girecek.

Joseph Kosinski'nin yönetmeni olduğu filmde Cruise'a Jennifer Connelly ve Jon Hamm eşlik edecek.

Tom Cruise, San Diego'daki Comic-Con adlı televizyon ve çizgi roman festivaline katılıp fragmanın tanıtımını yaptı.

https://twitter.com/TomCruise/status/1151938648062824448?s=20

Cruise, festivale gelen hayranlarına "Her zaman 'Bir sonraki filmi ne zaman çekeceksin' diye soruyorlardı. Çok sabırlı davrandınız. Bu filmi çekmenin size karşı bir sorumluluk olduğunu hissetmeye başlamıştım" dedi.

Tom Cruise, filmle ilgili 2017'de verdiği bir röportajda "Çok büyük ve hızlı makinelerimiz olacak. İlki gibi bir rekabet filmi olacak" demişti.

- Getty Images
Tom Cruise, Comic Con festivalinde fragmanın tanıtımını yaptı.

Aktör Hamm de Collider sitesine açıklamasında filmde özel efektler kullanılacağını söyledi:

"Daha önce hiç görülmemiş bir teknoloji kullanıyorlar. Sanıyorum 6K özelliğinde çekiliyor. İnanılmaz bir yüksek çözünürlük bu. Havadan çekimler olağanüstü."

Tom Cruise ayrıca fragmanı Twitter hesabından paylaşıp 'Maverick geri döndü' dedi.

Tom Cruise, dünya genelinde 350 milyon dolardan fazla gişe hasılatı yapan bu filmle üne kavuşmuştu.

Cruise, filmde seçkin savaş pilotlarının yetiştirildiği bir eğitim kampında kendine aşırı güvenen Maverick karakterini canlandırıyordu.

Val Kilmer, Tim Robbins, Meg Ryan,Tom Skerrit ve Kelly McGillis'in de rol aldığı filmin yönetmeni Tony Scott, 2012'de ölmüştü.

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