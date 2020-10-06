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Topuk Göleti görenleri hayran bırakıyor

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı Köyü’nde bulunan ve sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşü oluşan Topuk Yaylası sosyal medyada büyük beğeni alıyor

Topuk Göleti görenleri hayran bırakıyor
İHA

Düzce şehir merkezine 38 kilometre uzaklıkta olan, rakımı bin 280 metre olan Topuk Yaylası, sonbaharın eşsiz güzelliklerini bir araya getirdi.

DHA'nın haberine göre sarıçam, köknar, kayın, gürgen ağaçlarının görüntüsü ile birlikte farklı bir çok kuş çeşidinin yer gölet ve çevresi çadır kampı yapmak isteyenlerin uğraş noktası oldu.

Aynalı sazan, kadıncık ve Hollanda sarısı gibi balık türlerinin yaşadığı gölet olta balıkçılarından da ilgi gördü.

Foto safari ve trekking yapmak isteyenlerin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile Topuk Yaylası ve göleti görenleri hayran bıraktı.

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