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HaberlerGündem3. Sayfa'Torbacı' operasyonunda 12 tutuklama
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Malatya merkezli 3 ilde 'torbacı' operasyonu: 12 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Malatya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı

malatya torbacı operasyonu
HABERTURK.COM

Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'torbacılara' 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 1 Eylül’de Malatya merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Planlı operasyonda, hedefteki 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 12’si tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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