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İki kişinin katiliydi! 11 yıl sonra yakalandı!

Mersin’in Tarsus ilçesinde, 11 yıl önce bir bahçede asılı olarak bulunan Özlem Çınar'ın ve Gaziantep’te öldürülen Mahmut Erdem’in katili olduğu iddia edilen 1 kişi yakalandı. Zanlının, kan gütme saikiyle öldürme ve yakın akrabayı öldürme suçlarından arandığı öğrenildi

TÖRE! Son dakika: İki kişinin katili 11 yıl sonra yakalandı! - haberler -
Özlem'i ağaca asmışlardı! 11 yıl sonra yakalandı!
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İHA

Mersin'in Tarsus ilçesine yıllar önce Şanlıurfa'dan göç eden Mahmut Erdem, aynı zamanda teyzesinin kızı olan, evli Özlem Çınar (22) ile 21 Şubat 2010 tarihinde kaçarak Gaziantep'e geldi. Gaziantep'te bir tanıdıklarının evinde yaşamaya başlayan Mahmut Erdem ve Özlem Çınar'ın kaldığı yer aileleri tarafından saptandı.

MAHMUT'U BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜLER

İHA'da yer alan habere göre Gaziantep'e gelen genç kadının akrabaları ve kadının erkek kardeşi A.Ç. (15),konuşma bahanesiyle Mahmut Erdem'i otomobile alarak Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun 5'inci kilometresindeki üst geçide götürdü. Bazı kişiler Mahmut Erdem'i tutarken, A.Ç. de bıçaklayarak öldürdü.

GENÇ KADIN AĞACA ASILI BULUNDU

İhbar üzerine A.Ç. ile diğer yakınları jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, Mahmut Erdem'i namus meselesi için öldürdüğünü söyleyen A.Ç. tutuklandı. Olaydan sonra Özlem Çınar ise ortadan kayboldu. Yakınları tarafından öldürülme ihtimali üzerine polis tarafından da aranan genç kadının cesedi 25 Şubat 2010 tarihinde Tarsus'un Şahin Mahallesi ile Yeşil Mahallesi arasında kalan meyve bahçesinde ağaca asılı olarak bulundu.

ÖZLEM'İ BOĞUP AĞACA ASTILAR

Genç kadının çamaşır ipiyle asılı olduğu ve ayaklarının yere değmesi dikkat çekti. Bu nedenle kadının namus meselesi yüzünden aile yakınları tarafından intihara zorlanmış olabileceği ya da boğarak öldürdükten sonra cinayete intihar süsü vermek için cesedinin asılmış olabileceği değerlendirildi.

KAZANIN ARDINDAN BABA YAKALANDI

Olaydan sonra firar eden baba H.Ç. 10 Kasım 2010 tarihinde Yenice Mahallesi'nde meydana gelen kazada A.Ç. adlı kişi ile birlikte yaralı olarak yakalandı. Aradan geçen 11 yıl sonra, olayın ardından firar edenlerin arasında olduğu iddia edilen ve Gaziantep 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nce kan gütme saikiyle öldürme ve Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesince yakın akrabayı öldürme suçlarından aranan H.Ç., Tarsus polisi tarafından Şahin Mahallesi'nde yakalandı.

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