Torpedo Zhodino - Gorodeya maçı ne zaman?

Belarus Premier Lig maçında Torpedo Zhodino ile Gorodeya, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:30. 31 puanlı Torpedo Zhodino 6. sırada bulunuyor, Gorodeya 18 puana sahip ve 11. sırada. Torpedo Zhodino son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Gorodeya son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 202. İddaa'da Torpedo Zhodino kazanır 1.50, berabere biter 3.20, Gorodeya kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Torpedo Zhodino son haftadaki Gorodeya müsabasında 1-0 kazandı.

Gorodeya ise Torpedo Zhodino maçında 1-0 yenildi.

Torpedo Zhodino, evinde 7 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 2 gol yedi.

Gorodeya ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gorodeya, 7 gol atarken 12 gol yedi.

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