Erkan Can, Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu, Seda Türkmen, Sercan Bodur gibi isimlerin rol aldığı Tövbeler Olsun 12. dün akşam saat 20.00'de TRT 1'de ekrandaydı. Cimriliği yüzünden başına olmadık işler açan Namzet'in 'ağırlığınca altın' yüzünden şişmanlattığı Fidan'dan helallik almaya çalıştığı Tövbeler Olsun 12. bölümde neler oldu? İşte Tövbeler Olsun 13. bölüm fragmanı...

TÖVBELER OLSUN 13. BÖLÜM FRAGMANI

https://twitter.com/TovbelerOlsun_/status/1325541266352984064?s=20

TÖVBELER OLSUN 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cimriliği yüzünden başına olmadık işler açan Namzet; bu defa 'ağırlığınca altın' yüzünden şişmanlattığı Fidan'dan helallik almaya çalışmaktadır. Fakat bu hiç de kolay olmayacaktır. Fidan'ın durumuna üzülen Latife; Hülya ve Neşe'yi de yanına alarak hummalı bir zayıflatma çalışması başlatır.

Anıl ve Nazmiye’nin ilişkileri ise giderek ciddileşmektedir. Öte yandan Osman'ın, Sena ve Buğra’nın sevgili olduğunu söylemesi Aylin'e büyük bir şok yaşatacaktır. Fidan'ı zayıflatma çabaları bir türlü sonuç vermeyen Namzet'i ise bekleyen yeni bir sürpriz vardır...

Sena ve Buğra’nın arasında neler oluyor? Namzet Fidan'dan nasıl helallik alacak? Kayseri’den gelen sürpriz misafir kim?