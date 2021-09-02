TRT1'in ilk sezonuyla oldukça iyi bir çıkış yakalayan dizisi Tozkoparan İskender'in 2. sezonu için artık geri sayım başlamış durumda. Dizinin sevenleri, Mayıs ayında ilk sezon finalini gerçekleştirilen Tozkoparan İskender 2. sezonunun ne zaman ve hangi tarihte yayınlanacağını araştırıyor...

TOZKOPARAN İSKENDER APARTMANI SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

İskender, özel güçleri sayesinde Salih, Fikri ve Mavi Ay’ı zindandan kurtarmayı başarır ve padişaha düzenlenecek suikast girişimini engellemek için harekete geçer. Ancak yeniçerilerin Tozkoparanları casus sanması işleri bir hayli zorlaştırır. Üstelik Zamangaç‘a da el konulduğundan, Mavi Ay’ın günümüze dönebilmesi imkânsız gibi görünmektedir.

Tozkoparanlar geçmişte karşılaştıkları sorunlarla boğuşurken, günümüzde de Kasırga’nın başı beladadır. Kasırga’nın karşılaşmaya getirdiği hileli oklardan birisinin tirkeşlerinde kalması, Tayfun’un bütün inancının yıkılmasına yol açar. Diğer yandan geçmişte padişahı öldürmek için adamlarıyla son hazırlıklarını yapan Venedikli casus Giovanni, Tozkoparanların hapiste olmasına çok güvenmektedir. Fakat Tozkoparanlar, İskender’in liderliğinde padişahı korumak için pazar yerinde hazır beklemektedir.

Giovanni’nin adamları padişahı öldürmek için harekete geçince, Tozkoparanlar için işin ne kadar zor olduğu ortaya çıkar. Arda, Asya, Elif, Sinan, Fikri ve Salih, her yönden gelen tehditlere karşı canla başla mücadele ederken, kılık değiştiren Giovanni aradan sıyrılır ve yalnız kalan padişahı öldürmek için çok büyük bir fırsat yakalar. İskender, padişahı koruyabilmek için pazar yerinin üstündeki çatılardan uçarcasına koşarken, Giovanni’nin padişahı öldürmek üzere fırlattığı ok yaydan çıkar.

TOZKOPARAN İSKENDER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tozkoparan İskender, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları sete çıktı. Tozkoparan İskender'in yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor.