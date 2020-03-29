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Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Uzunsokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar Caddesi en sakin günlerinden birini yaşıyor. Cadde ve sokaklara çıkan çok az sayıdaki kişi ise maske kullanıyor.

Samsun'da ise Samsun Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Anıtı ve kentin işlek caddelerinde sakinlik yaşanıyor. Trafik yoğunluğunun da azaldığı kentte, drone ile çekilen görüntülerde kentteki sakinlik dikkati çekti.

Ordu'da her gün yüzlerce insanı ağırlayan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Köprübaşı Meydanı ve araç trafiğine kapalı olan Süleyman Felek Caddesi'nde çok az sayıda kişi bulunuyor.

- Akdeniz'de sahiller boş kaldı

Antalya'da her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin kullandığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin boş olduğu gözlendi. Cumhuriyet Meydanı, Kazım Özalp ve Işıklar caddeleri en sakin günlerini yaşadı.