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Trabzon'da FETÖ mensubu firari eski polis yakalandı

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski polis memuru yakalandı

Trabzon'da FETÖ mensubu firari eski polis yakalandı
Trabzon'da firari FETÖ'cü eski polis yakalandı
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AA

Trabzon'da FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski polis memuru yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan, ihraç polis memuru C.U isimli şahıs, 06.09.2021 günü 18.40 sıralarında saklandığı örgüt evinde yakalanmıştır. Silahlı terör örgütleri başta olmak üzere, organize gruplar ve tüm şer odaklarıyla, hukuk çerçevesindeki mücadelemiz, siz saygıdeğer halkımızdan aldığımız destekle devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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