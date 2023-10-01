Trabzon´da sağanak; yollar göle döndü (2)

TAHLİYEÇALIŞMALARINABAŞLANDI

Çok sayıda su basması ihbarı nedeniyle belediye ekipleri yetersiz kalınca vatandaşlar kendi imkânlarıyla ev ile işyerlerine dolan yağmur sularını tahliye etmeye başladı. Sağanak nedeniyle kentin bazı bölgelerinde küçük çapta heyelanlar meydana geldi. İlçeye bağlı Çarşı Mahallesi'nde binaların bulunduğu yerleşim yerindeki istinat duvarının bulunduğu yerde meydana gelen heyelanda şans eseri olumsuzluk yaşanmadı. Çamlıca Deresi´nin suyun getirdiği çamur ve ağaç parçaları ile tıkanmaması için belediye ekipleri iş makineleri ile dere ağzında temizlik çalışmasına başladı.