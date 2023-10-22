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        Trabzonspor eski Asbaşkanı Nevzat Ergüney hayatını kaybetti

        Trabzonsporeski Asbaşkanı ve Divan Kurulu Üyesi Nevzat Ergüney (73) çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 14:11 Güncelleme: 22.10.2023 - 14:15
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        Trabzonspor eski Asbaşkanı Nevzat Ergüney hayatını kaybetti
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        Trabzonsporeski Asbaşkanı ve Divan Kurulu Üyesi Nevzat Ergüney (73) çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde hayatını kaybetti.

        Trabzonspor´da bir dönem Asbaşkanlık ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunan ve halen Divan Kurulu üyesi olan Nevzat Ergüney, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü´nde sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 1997-1999 yıllarında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Ergüney´i cenazesi, yarın İskenderpaşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında defnedilecek.

        TRABZONSPOR´DAN TAZİYE MESAJI

        Trabzonspor Kulübü, Ergüney´in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Eski Asbaşkanlarımızdan ve Divan kurulu üyemiz Nevzat Ergüney´in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ergüney´e Allah´tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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