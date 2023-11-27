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        Trabzon'da orman yangını; 100 dönüm alan yandı, yağmur büyümesini önledi

        TRABZON'da3 ilçedeki ormanlarda çıkan, fırtına nedeniyle de pek çok noktaya sıçrayan yangınlar, orman işçileri ile itfaiye ekiplerinin çalışmaları ve yağmurun etkisiyle söndürüldü. Fırtına kaynaklı, enerji nakil hatlarındaki tellerin birbirine sürtmesiyle çıktığı belirtilen yangınlarda, 100 dönümlük orman yandı. İtfaiye ekipleri, 12 ilçede toplam 318 olaya müdahale etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:25
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        Trabzon'da orman yangını; 100 dönüm alan yandı, yağmur büyümesini önledi
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        TRABZON'da3 ilçedeki ormanlarda çıkan, fırtına nedeniyle de pek çok noktaya sıçrayan yangınlar, orman işçileri ile itfaiye ekiplerinin çalışmaları ve yağmurun etkisiyle söndürüldü. Fırtına kaynaklı, enerji nakil hatlarındaki tellerin birbirine sürtmesiyle çıktığı belirtilen yangınlarda, 100 dönümlük orman yandı. İtfaiye ekipleri, 12 ilçede toplam 318 olaya müdahale etti.

        Doğu Karadeniz'de dün başlayıp bugün de etkisini sürdüren fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Trabzon'da dün akşam saatlerinde fırtınanın etkisiyle Sürmene, Maçka ve Yomra ilçelerindeki pek çok ormanda yangın çıktı. İhbarla bölgelere orman işçileri ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederken, yoğun dumandan etkilenen 3 itfaiye eri ve 1 orman işçisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı personelin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Etkili fırtına nedeniyle pek çok noktaya sıçrayan yangınlar, ekiplerin 4 saat süren müdahaleleriyle ve bölgede etkili olan yağışın da etkisiyle kontrol altına alındı. Sürmene Baştımar Mahallesi'nde tahliye edilen 1 ev de ormandan sıçrayan yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

        EVLER TAHLİYE EDİLDİ

        Yangının çıktığı ilk saatlerde Sürmene ilçesinde alevlerin sıçrama riski bulunan Yeniay ve Baştımar mahallelerinde 17 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Buralardaki ahırlarda bulunan 60'ı aşkın büyükbaş da çıkarılıp, güvenli bölgeye alındı.

        Yapılan çalışmalarda, bölgede etkili olan fırtına kaynaklı enerji nakil hatlarının da bulunduğu birçok direkte, elektrik tellerinin birbirine sürtmesi sonucu yangının çıktığı belirlendi. Bölgede 100 dönümlük ormanın yandığı yangın, etkili fırtına kaynaklı yaşanan çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı da hasar tespit çalışması başlatıldı.

        12 İLÇEDE 318 OLAYA MÜDAHALE

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, 12 ilçede meydana gelen yangın, çatı, tabela uçması, ağaç, direk devrilmesi ve trafik kazası olmak üzere 318 olaya anında müdahale etmiştir. Sürmene'de yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımların ormanlık alanı tutuşturması ve şiddetli fırtına nedeniyle hızlı bir şekilde büyümesi sonucu yangın yaklaşık 100 dönümlük geniş bir alana yayılmıştır. 4 saat süren müdahale sonucu yangın söndürülmüştür. Yangında 3 itfaiye personeli rüzgarın yön değiştirmesi sonucu alevler arasında kalarak, dumandan zehirlenerek ambulans ile hastaneye kaldırılarak müşahede altına alınmış olup, 2 itfaiye aracı da alevlerden kısmi olarak zarar gördü. Sürmene'deki yangınla aynı saatlerde başlayan Yomra, Maçka ve Ortahisar'daki örtü ve merek yangınlarına, 12 araç 36 itfaiye personeliyle müdahale edilerek yangınlar söndürülmüştür. Tonya ve Yomra'daki yangınlarda 2 küçükbaş ve 12 büyükbaş hayvan da telef olmuştur. Fırtına nedeniyle çok sayıda yola ağaç, tabela ve elektrik direği olaylarına da müdahale edilerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği sağlanmıştır."

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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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