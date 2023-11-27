Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da fırtına sonucu yükselen dalgalara kapılan 2 kişi kayboldu

        Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:14 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da fırtına sonucu yükselen dalgalara kapılan 2 kişi kayboldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, ilçe sahilindeki deniz fenerinin bulunduğu alana giden 2 kişi, fırtına sonucu yükselen deniz suyuna kapılarak bir anda gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kayıp 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı.

        Ekiplerce denizden yapılan arama çalışmaları, yoğun dalgalar sebebiyle güçlükle sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        Yılın dolandırıcılık davası
        Yılın dolandırıcılık davası
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        Fenerbahçe: VAR kayıtları açıklansın!
        Fenerbahçe: VAR kayıtları açıklansın!
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        "Sigara, sosyal güvenlik sistemi üzerinde ağır yük oluşturuyor"
        "Sigara, sosyal güvenlik sistemi üzerinde ağır yük oluşturuyor"
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        "Son 20 yılda bu kuvvette bir fırtına esmedi!"
        "Son 20 yılda bu kuvvette bir fırtına esmedi!"
        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı

        Benzer Haberler

        Trabzon'da abartı egzoz kullanan 4 sürücüye para cezası uygulandı
        Trabzon'da abartı egzoz kullanan 4 sürücüye para cezası uygulandı
        Yenidoğan döneminde serebral palsi tanısı için mobil uygulama geliştirdiler
        Yenidoğan döneminde serebral palsi tanısı için mobil uygulama geliştirdiler
        Trabzon'da dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı olumsuz etkiliyor
        Trabzon'da dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı olumsuz etkiliyor
        Trabzon'da kamyonetin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı
        Trabzon'da kamyonetin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı
        Trabzon'da orman yangını; 3 itfaiye eri dumandan etkilendi (3)
        Trabzon'da orman yangını; 3 itfaiye eri dumandan etkilendi (3)
        Trabzon'un Sürmene ilçesindeki örtü yangını kontrol altına alındı
        Trabzon'un Sürmene ilçesindeki örtü yangını kontrol altına alındı