Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri fırtına nedeniyle 318 ihbara müdahale etti Trabzon'da dün etkili olan fırtınanın ardından ekipler, yangın, çatı, tabela uçması, ağaç, direk devrilmesi ve trafik kazası olmak üzere 318 olaya müdahale etti.

Trabzon'da dün etkili olan fırtınanın ardından ekipler, yangın, çatı, tabela uçması, ağaç, direk devrilmesi ve trafik kazası olmak üzere 318 olaya müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yağış ve fırtınanın etkili olduğu ilçelerde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Yol Yapım Bakım ve Onarım, Park ve Bahçeler daire başkanlıkları ile Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) ekiplerinin çalışma yürüttüğü belirtildi.

İletişim ve Koordinasyon Merkezinin gece boyunca gelen çağrılara cevap vererek kişileri ilgili birimlere yönlendirdiği ifade edilen açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığının, Ortahisar, Akçaabat, Maçka, Yomra, Araklı, Sürmene, Of, Hayrat, Dernekpazarı, Çaykara, Tonya ve Beşikdüzü'nde yangın, çatı, tabela uçması, ağaç, direk devrilmesi ve trafik kazası olmak üzere 318 olaya anında müdahale ettiği bildirildi.

Açıklamada, Sürmene ilçesinin Konak mevkisindeki yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımların ormanlık alanı tutuşturması ve şiddetli fırtına nedeniyle yangının yaklaşık 100 dönümlük alana yayıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Yangına 21 itfaiye aracı, 14 tanker ve iş makineleri olmak üzere 75 personelle müdahale edilmiştir. 4 saat süren müdahale sonucu yangın söndürülmüştür. Yangında 3 itfaiye personeli rüzgarın yön değiştirmesi sonucu alevler arasında kalıp dumandan zehirlenerek ambulans ile hastaneye kaldırılarak müşahede altına alınmış olup iki itfaiye aracı da alevlerden kısmi zarar gördü. Of, Sürmene ve Yomra'daki hastanelere kaldırılan itfaiyeciler, gerekli müdahale yapıldıktan sonra gece taburcu edildi. Sürmene'deki yangınla aynı saatlerde başlayan Yomra, Maçka ve Ortahisar'daki örtü ve merek yangınlarına 12 araç 36 itfaiye personeli ile müdahale edilerek yangınlar söndürülmüştür. Tonya ve Yomra'daki yangınlarda 2 küçükbaş ve 12 büyükbaş hayvan telef olmuştur. Fırtına nedeniyle çok sayıda yola ağaç, tabela ve elektrik direği devrilmesi olaylarına da müdahale edilerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği sağlanmıştır."

TİSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin, olumsuz hava koşullarına bağlı gerçekleştirdiği çalışmalarda 8 personelle görev aldığı belirtilen açıklamada, "Ekipler, şehrin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınları söndürme çalışmalarına 13 tanker ve 28 personelle destek verdi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz de 7 araç, 2 iş makinesi ve 19 personelle sabah saatlerine kadar 12 lokasyonda 20 ağaç devrilmesi olayına müdahale etti. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz ise 10 araç ve 20 personelle çalışmalara destek verdi. Büyükşehir Belediyesi İletişim ve Koordinasyon Merkezi ekiplerimiz gece boyunca Alo 153 Çağrı Merkezi, Whatsapp hattı ve sosyal medyadan gelen çağrılara anında cevap vererek, ilgili birimlere yönlendirdi." bilgisi paylaşıldı.