Trabzon'da dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı olumsuz etkiliyor Trabzon'da denizde etkili olan fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksaklıklara neden oluyor.

Trabzon'da denizde etkili olan fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksaklıklara neden oluyor.

Dün akşamdan itibaren fırtına ve yağışın yaşamı olumsuz etkilediği kentte, Sürmene ilçesinde denizde dev dalgalar oluştu.

Dalgaların yanı sıra denizin taşıdığı taş ve rusubat, Karadeniz Sahil Yolu Balıklı Kavşağı'nda ulaşımda aksaklıklara yol açtı.

Karayolları ekiplerinin önlem aldığı yolun bir bölümünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Zaman zaman denizin taştığı bölgede, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri de temizleme çalışmalarına destek veriyor.

Öte yandan deniz kenarında bulunan ağaçlar da dev dalgaların etkisiyle zarar gördü.