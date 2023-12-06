Ogün Samast, Trabzon'da SEGBİS'le duruşmaya katıldı (2)

ADLİYEDENEŞİYLEAYRILDI

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i silahla vurarak öldüren Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde açılan davada SEGBİS üzerinden ifade vermek için geldiği Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki adliyeden ayıldı. Adliyeden eşi Selma ile çıkan Ogün Samast, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi. Mahkeme salolunda sürekli geri dönerek eşine bakan Samast, adliye çıkışında kendisini bekleyen camları siyah kaplı otomobile binerek hızla bölgeden ayrıldı.