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        Trabzon'da 2 kuyumcu dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 2 kuyumcu, 22 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:20 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:20
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        Trabzon'da 2 kuyumcu dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 2 kuyumcu, 22 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

        Kahramanmaraş Caddesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcunun vatandaşlara piyasa fiyatının altında satış yaptığı, altınların ise daha sonra verileceği vaadiyle tahsilat gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

        Polise müracaat eden bazı vatandaşlar ödemesini yaptıkları altınları, bir kısmı da bozdurdukları altınların ödemesini alamadıkları iddiasında bulundu.

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, 22 kişinin şikayeti üzerine "dolandırıcılık" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler İ.K. ve A.K. hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı talimatı verildi.

        Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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