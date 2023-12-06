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        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Son terörist yok oluncaya kadar mücadelemizde hiçbir aksama olmadan, yavaşlama olmadan yolumuza devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:17 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:17
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti:
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Son terörist yok oluncaya kadar mücadelemizde hiçbir aksama olmadan, yavaşlama olmadan yolumuza devam edeceğiz." dedi.

        Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Turan, Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti.

        Bülbül'ün, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki kabrine gelen Turan, burada Maçka Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak ve Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan tarafından karşılandı.

        Bülbül'ün kabrine kırmızı güller bırakan Turan, şehidin annesi Ayşe Bülbül'e de taziyelerini iletti.

        Kabir ziyareti sırasında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, AA muhabirine, bugün Trabzon'a muhtarlarla buluşmak için geldiğini söyledi.

        Trabzon'a gelmişken de şehit Eren Bülbül'ün kabrine ziyarette bulunduklarını aktaran Turan, şöyle devam etti:

        "Trabzon'a gelmişken Türkiye'mizin medarı iftiharı, tüm Türkiye'nin tanıyıp bağrına bastığı, sevdiği, kendi evladı olarak gördüğü Eren Bülbül şehidimizi, kardeşimizi ve annesini de ziyaret etmeyi görev bildik. Bugün Ayşe teyzemin misafiriyiz, onunla beraberiz. Bu vesileyle hem Eren kardeşimizi hem onu kollamak korumak için üzerine atlayarak büyük bir kahramanlık gösteren Ferhat astsubayımızı rahmetle minnetle yad ediyoruz."

        Turan, ülkenin büyük bedeller ödediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Ancak son terörist yok oluncaya kadar mücadelemizde hiçbir aksama olmadan, yavaşlama olmadan yolumuza devam edeceğiz. Bedel ödüyoruz ancak bu vatanın değerini, kıymetini bilen insanlarız. 85 milyonun kardeşliğine, beraberliğine omuz vererek son terörist yok oluncaya kadar çalışmaya tekrar söz veriyoruz. Bu bizim Eren'e karşı bir borcumuz, bu bizim tüm şehitlere karşı borcumuz. Ayşe teyze gibi kıymetli insanların evlatları bu topraklara vatan için can verdi, düştü ancak bu bayrak ayağa kalksın diye bu bayrak dalgalansın diye çok büyük bedellere rağmen yolumuza devam edeceğiz. Ben 'İyi ki varsın Eren.' diyorum. Eren'i sevdiğimizi, teyzemizi sevdiğimizi tekrar söylemek istiyorum."

        Turan'a ziyarette Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Mustafa İspirgil, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ile çok sayıda ilgili eşlik etti.

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, daha sonra Eren Bülbül'ün şehit olduğu noktayı ziyaret ederek, ilçe jandarma komutanı ve diğer ilgililerden olayın nasıl olduğuna dair bilgi aldı.

        Turan ardından Bülbül'ün aynı mahalledeki evini ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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