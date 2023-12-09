Ertuğrul Doğan: Bu düzenin yıkılması gerekiyor TrabzonsporKulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bardağı taşıran son damla bugün resmi hesaptan da olabilecek en net şekilde duyurduğumuz, söz verildiği halde yine eski düzenin kurucuları tarafından sözünden dönmüş bir Merkez Hakem Kurulu ve bunun önüne geçememiş bir federasyon boşluğu var. Bu düzenin artık yıkılması gerekiyor" dedi.

TrabzonsporKulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bardağı taşıran son damla bugün resmi hesaptan da olabilecek en net şekilde duyurduğumuz, söz verildiği halde yine eski düzenin kurucuları tarafından sözünden dönmüş bir Merkez Hakem Kurulu ve bunun önüne geçememiş bir federasyon boşluğu var. Bu düzenin artık yıkılması gerekiyor" dedi.

Başkan Doğan, bugün kulübün resmi hesabından yapılan paylaşıma istinaden bir açıklama yaptı. Türk futbolunda bazı şeylerin değişmesinin aslında çok zor olmadığının altını çizen Doğan, "Bunun için federasyonun içinde başta kardeşimiz Yalçın Orhan olmak üzere birçok iyi niyetli insan var ve var güçleriyle bu kirli düzenin temizlenmesi için çalışıyorlar. Fakat her nasılsa karanlık bir güç, neredeyse iyiye giden her şeyin önünde duruyor ve akıl almaz yollarla Türk futbolunun önünü kesmeye devam ediyor" diye konuştu.

Verilen emeklere ve iyi niyetini koruyarak her şeyin daha iyi olması için çalışanlara yazık olduğunu dile getiren Doğan şöyle konuştu:

"Bardağı taşıran son damla bugün resmi hesaptan da olabilecek en net şekilde duyurduğumuz, söz verildiği halde yine eski düzenin kurucuları tarafından sözünden dönmüş bir Merkez Hakem Kurulu ve bunun önüne geçememiş bir federasyon boşluğu var. Bugün yaptığımız açıklamada da belirttiğimiz gibi; artık bu düzenin mutlaka yıkılması ve yerine temiz bir yapının kurulması gerekiyor."

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2023-12-09 19:14:40