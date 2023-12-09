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        Trabzonspor, Gaziantep´e gitti

        Trabzonspor,Süper Lig´in 15'inci haftasında yarın oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Gaziantep´e hareket etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 09.12.2023 - 16:00
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        Trabzonspor, Gaziantep´e gitti
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        Trabzonspor,Süper Lig´in 15'inci haftasında yarın oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Gaziantep´e hareket etti.

        Spor Toto Süper Lig´in 15´inci haftasında Gaziantep FK ile yarın karşılaşacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 12.30´de idman yapan bordo-mavililer, karşılaşma öncesi taktik çalışması gerçekleştirdi. Son hazırlıklarını yapan bordo-mavililer saat 15.30´da Trabzon Havalimanı´ndan özel uçakla Gaziantep´e hareket etti.

        KADRODA 10 EKSİK

        Trabzonspor´un 22 kişiden oluşan Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

        "Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp, Denswıl, Baniya, Hüseyin, Mehmet, Eren, Larsen, Kourbelis, Berat, Mendy, Umut Güneş, Abdülkadir, Bakasetas, Bardhı, Vişça, Teklic, Fountas, Trezeguet, Onuachu, Enis"

        Bordo mavililerin deplasman kafilesinde Kağan, Benkovic, Fernandes, Umut Bozok, Bakic, Göktan, Kerem, Arif ile sakatlıkları süren Orsic ve Pepe ise yer almadı.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2023-12-09 15:54:35

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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