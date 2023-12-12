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        Hrant Dink cinayeti tetikçisi Samast, isim değişikliği talebiyle mahkemeye başvurdu

        Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, isim değişikliği talebiyle mahkemeye başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 11:56 Güncelleme: 12.12.2023 - 11:56
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        Hrant Dink cinayeti tetikçisi Samast, isim değişikliği talebiyle mahkemeye başvurdu
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        Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, isim değişikliği talebiyle mahkemeye başvurdu.

        Koşullu salıverilme kapsamında tahliye edildikten sonra hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan aralarında Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Yasin Hayal ile Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanıktan biri olan Ogün Samast'ın, Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesine yazılı dilekçeyle isim değişikliği müracaatında bulunduğu öğrenildi.

        Mahkeme, Samast'ın gerekçesini değerlendirerek ad değiştirme talebine yönelik karar verecek.

        Samast, koşullu salıverilme kapsamında, kaldığı Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan 15 Kasım'da tahliye olduktan sonra, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Aralık'ta görülen duruşmaya Trabzon Akçaabat Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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