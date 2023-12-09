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        Çaykara'da "Annelik ve Gebelik Süreci" semineri gerçekleştirildi

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde, "Annelik ve Gebelik Süreci" konulu seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 19:01 Güncelleme: 09.12.2023 - 19:10
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        Çaykara'da "Annelik ve Gebelik Süreci" semineri gerçekleştirildi
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde, "Annelik ve Gebelik Süreci" konulu seminer düzenlendi.

        Çaykara Belediyesi ile Çaykara-Dernekpazarı Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde organize edilen seminere, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gökhan Erbil konuşmacı olarak katıldı.

        Erbil, Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerde katılımcılara annelik ve gebelik süreci, kısırlık, kadın kanserleri ve korunma yöntemlerine ilişkin bilgi aktardı.

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