Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın sahasında Başakşehir'i konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 17.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından bordo-mavili ekip, maç saatini beklemeye başladı.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2023-12-22 19:54:30

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