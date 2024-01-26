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        Bakan Uraloğlu: Ulaşım ve iletişim yatırımlarını kalkınmanın temeli olarak görüyoruz (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 20:28 Güncelleme: 26.01.2024 - 20:30
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        Bakan Uraloğlu: Ulaşım ve iletişim yatırımlarını kalkınmanın temeli olarak görüyoruz (2)
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        BAKANURALOĞLU, ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLMA SERÜVENİNİ ANLATTI

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi'nin açılış töreninin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) düzenlenen 'U-Fest´te (Ulaşım Festivali) programına katılıp, stantları gezdi. Ardından 'KTÜ´den Başarı Hikayeleri' programında bir araya geldiği öğrencilerle buluşan Bakan Uraloğlu, KTÜ'den mezun olma serüvenini anlattı. Doktor olacakken inşaat mühendisi olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

        "Hiçbir gayretin emeğin, karşılıksız kalması söz konusu değil. Kendi adıma konuşacak olursam, benim gayretlerimin, kendi adıma bütün karşılıklarını dünyada almış oldum. Ben yaz aylarında 3-5 tane inekten oluşan küçük sürülere çobanlık yaptım. Liseyi bitirdiğimde çok, okumak gibi bir niyetim yoktu. Sınava girmiş olmak için girdim ve KTÜ´de en az puanla öğrenci alan Fen- Edebiyat Fakültesi´nde Fizik Bölümünü tercih ettim. 18´inci tercihimle kazandım ve kayıt yaptırdım. Sonra fizik bölümünden mezun olanların ancak akademik kariyer yapabileceklerini öğrendim ve tamam dedim, ben 1 sene oturup ders çalışacağım yeniden bir yerleri kazanmalıyım. Böylece kaydımı dondurdum ve bir abimizin tavsiyesiyle dershaneye gittim, yeniden tercih yaptım. Bu kez tercihlerimde 1´inci sırada KTÜ Tıp vardı. Babam da tercihlerime baktı ve inşaatı yazmamışsın dedi. Sonra tercihlerime inşaatı ekledim ve sonuçlar gazetede yayınlandı kendi koduma baktım. Tıp'ı kazanmam gerekirken inşaatı kazandığımı gördüm. 50 puan bir önceki kaydımdan dolayı silinmiş. Neyse 'kader' dedik süreci kabullendik. Aynı anda abimle üniversite okuyorduk, babamın iş durumları çok iyi değildi ve okulu uzatma lüksümüz yoktu. KTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden 1988´de mezun olduk" 

        `MART AYINDA YER TESLİMİNİ YAPACAĞIZ´

        Programın devamında Türkiye´nin ilk yerli uydusu Türksat 6A´nın mart ayında yer tesliminin yapılacağını aktaran Bakan Uraloğlu, "Bizim uzayda 5 haberleşme 3 de gözlem uydumuz var. Türkiye´de TUSAŞ tesislerinde üretimi devam eden Türksat 6A uydumuzu bitirmek üzereyiz. Mart ayında inşallah yer teslimini yapacağız. Haziran ayında da Amerika´da Space X´in fırlatma rampasından inşallah uzaya göndereceğiz. Yerli ve mili olan bu uyduya 15 yıllık bir ömür biçiyoruz. Bununla Ortadoğu ve Afrika´ya doğru belli bölgeleri kapsamış olacağız" dedi. 

        `HEPİMİZİN GURURU ALPER GEZERAVCI´

        İlk Türk astronot Alper Gezeravcı´nın uzay yolculuğunun gurur kaynağı olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Hepimizin gururu, Alper Gezeravcı, onu da ilk Türk astronot olarak uzaya gönderdik. İnşallah bundan sonrasında daha da iyilerini yapmış olacağız" ifadelerini kulandı.

        Programın sonunda KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Bakan Uraloğlu'na karakalem portresinin bulunduğu tablo hediye etti. Bakan Uraloğlu, U-FEST'te hediyelerin dağıtıldığı çekilişi gerçekleştirip, öğrencilere kulaklık hediye etti. Bakan Uraloğlu, üniversitedeki sınıf arkadaşlarıyla anı fotoğrafı da çektirdi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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