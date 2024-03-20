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        Trabzon'da olaylı maçta sahaya giren 12 şüpheli adliyede (2)

        DİĞER5 ŞÜPHELİ DE ADLİYEDESüper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 12 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 5 şüpheli de adliyeye getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 12:13 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:13
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        Trabzon'da olaylı maçta sahaya giren 12 şüpheli adliyede (2)
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        DİĞER5 ŞÜPHELİ DE ADLİYEDE

        Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 12 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 5 şüpheli de adliyeye getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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