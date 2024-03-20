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        Trabzon'da olaylı maçta sahaya giren şüphelilerden 7'si adliyede

        SÜPER Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 12 kişiden, emniyette işlemleri tamamlanan aralarında yeşil zemine ilk giren maskeli taraftar H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 10:18 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:20
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        Trabzon'da olaylı maçta sahaya giren şüphelilerden 7'si adliyede
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        SÜPER Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 12 kişiden, emniyette işlemleri tamamlanan aralarında yeşil zemine ilk giren maskeli taraftar H.Ç.’nin (20) de olduğu 7’si adliyeye sevk edildi.

        Süper Lig'in 30'uncu haftasında pazar günü Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Papara Park Stadyumu'nda istenmeyen olaylar yaşandı. Sarı-lacivertli futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi. Sahaya inen taraftarlardan biri de eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli oyunculara doğru koştu. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kafile yaklaşık 3 saat sonra stattan ayrıldı. Fenerbahçe kafilesi otobüsle geldiği havalimanında direkt aprona girerek, uçağa bindi.

        Yaşanan olaylara ait çok sayıda kamera kaydını incelemeye alan polis ekipleri, 12 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Bu şüpheliler arasında sahaya ilk atlayan maskeli H.Ç., Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran O.B., korner direğiyle sarı lacivertli oyunculara doğru koşan E.T. ile müsabaka sonrası sosyal medyada videolu paylaşım yaparak bordo mavili taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A.’nın da olduğu bildirildi.

        ARKADAŞLARIYLA ALMANYA'DAN GELMİŞ

        Yaşanan olaylı derbinin yankıları sürerken, girdiği sahada yerinden söküp eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli ekibe koşan kişinin, başkasının Passolig'i ile maça girdiği öğrenildi. Tribünden atlayıp, yeşil zemine ilk giren maskeli H.Ç.'nin ise Almanya’dan bazı arkadaşlarıyla kente gelerek stadyuma girdiği belirlendi. Maçtan dakikalar önce arkadaşlarıyla birlikte maskesiz tek ellerini yumruk yaparak poz verdiği fotoğrafın sosyal medyada paylaşıldığı da ortaya çıkan H.Ç., yakalanarak gözaltına alındı.

        YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

        İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettiş heyetinin incelemeleri sürerken, gözaltındaki 12 şüpheliden sorguları tamamlanan 7'si bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüpheliler arasında sahaya ilk giren H.Ç. de yer aldı. H.Ç.’nin sevk sırasında gazetecilerin görüntü aldığını görünce, bir süre yüzünü eliyle gizlemeye çalıştığı, başını başka yöne çevirdiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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