GÜNCELLEME - Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin 12 kişi adliyeye sevk edildi
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.
Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında sahaya ilk atlayan H.Ç'nin de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi.
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