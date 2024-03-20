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        GÜNCELLEME - Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin 12 kişi adliyeye sevk edildi

        Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 09:55 Güncelleme: 20.03.2024 - 09:55
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        GÜNCELLEME - Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin 12 kişi adliyeye sevk edildi
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        Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

        Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Aralarında sahaya ilk atlayan H.Ç'nin de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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