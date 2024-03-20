Özgür Özel: Ekonomik krizle artık insanların seyahat özgürlüğü kısıtlanıyor

CHPGenel Başkanı Özgür Özel, "5 kişilik aile, Trabzon'a gelse, annesinin, babasının yanında bayramı geçirmek istese sadece 15 bin lira yol parasına verecek. Bu konuda hızla çözüm bulmak gerekiyor. Seyahat özgürlüğü, anayasal bir özgürlüktür. Ekonomik krizle artık insanların seyahat özgürlüğü kısıtlanıyor. Bunu görüyor, dile getiriyor, itiraz ediyoruz" dedi.

Özgür Özel, 31 Mart seçim çalışmaları kapsamında Trabzon'a geldi. Özel, Atatürk Meydanı'nda otobüs üzerinden halka seslenerek, belediye başkan adaylarına destek istedi. Konuşmasında fındık üreticisinin sorunlarına değinen Özel, "Fındığın yüzde 70'ini üretiyoruz ancak dünya devi şirketler, kedinin yumakla oynadığı gibi bizimle oynuyor. Fındık meselesinde çok akıllı bir projeye, uluslararası tekellerin oynadığı oyunların kırılmasına, mazot, ürün desteğine ve 4 dolarlık kritik eşiğin altına inilip, fındığa inilmemesine, fındığa 4 dolar altında işlem yapılmasına karşı en sert tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır. Trabzon, fındık demektir. Fındığa verilecek para sadece bahçe sahibine verilecek para değil, kentin ekonomisine ve kente yapılacak katkıdır. Fındıkta 4 dolarlık fiyatın arkasında ve takibindeyiz" dedi.

'KAYBETTİĞİMİZİ GELEN İLK SEÇİM SANDIĞINDA ARAYACAĞIZ'

Emeklilerin her ay 5,5 çeyrek altın kaybettiğini söyleyen Özel, "Trabzon bir yandan emekli kenti. Bundan 1,5 ay önce meydanlarda emeklilerle ilgili konuşmaya başladığımda kimse emeklinin sesini duymuyordu. İki emekli öğretmenin evladı olarak emeklinin ne çektiğini bilirim. Emeklilere dedim ki, benimle ses yükseltmeye var mısınız, o gün yaptığımız çağrı, her geçen gün bir adım ileri gitti. Her gün yeni ayaklar eklendi, ayaklarımıza. Her gün yeni kulaklar işitti, söylediklerimizi. Emekliler burada haklarını arıyor, seslerini duyurmaya geldiler. 2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği gün en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Size hiç dokunmasalar, düzeninize dokunmasalar; bugün 1,5 asgari ücret bugün 26 bin lira ama bugün en düşük emekli maaşı, 10 bin lira. 3 Kasım 2002'de emekli maaşını çekip, kuyumcuya gitse 8 çeyrek altın alıyor. Bugün 10 bin lira 2,5 çeyrek altın alıyor. Buradaki Müşerref teyze, kuyumcudan 1 çeyrek altın alıp, çantasına koyarken düşürse eve gitse altın olmadığını fark etse, altını nerde kaybettiğini arar durur. Bütün emekliler, her ay 1 çeyrek altın değil; 5,5 çeyrek altın kaybettiler. Kaybettiğimizi gelen ilk seçim sandığında arayacağız. 'Özgür Özel çıkmış, emeklileri kışkırtıyor' diyorlar. Sen 26 bin liralık maaşı 10 bin lira yap, 8 çeyrek altını 2,5 çeyrek altına indir. Fileyi ve buzdolabını boşalt. Vallahi kışkırtmaya da yollara dökmeye varım; siz yeter ki hakkını alın" diye konuşu.

'EMEKLİYE YAPILAN BU ZULÜM, BAŞKA KİMSEYE YAPILMIYOR'

Emekli maaşının eridiğini ifade eden Özel, "2015 yılında sayın genel başkanımız Kemal Bey, 'Emeklilere birer maaş ikramiye' dedi. 'Veremezsiniz' dediler. 7 Haziran çoğunluğu kaybederken, 1 Mayıs seçimlerine giderken, 'Biz de vereceğiz' dediler. 3 sene kulaklarının üstüne yattılar. 6 ikramiye söz verdikleri halde vermediler. 2018'de seçim gelirken 1000 lira yatırdılar. 'Bir maaş olacak, yetmez' dedik. Bizim beğenmediğimiz 1000 lira ile o gün 24 kilo kıyma alıyormuş. Şimdi bayram ikramiyesi 3 bin lira. 3 bin lirayı al git kasaba, 6 kilo kıyma alıyor. Sahur ve iftar sofranızdan, bayram sofranızdan 18 kilo kıyma eksilmiş. Emekliye yapılan bu zulüm başka kimseye yapılmıyor. En düşük emekli maaşınızla geçen sene 15 kasa hamsi alıyormuş; bu sene 10 kasa alıyor. Hesap ortada; emeklinin maaşını altına, kıymaya, hamsiye de vurursan erimiş, gitmiş" dedi.

'OTOBÜS BİLETLERİ YÜZDE 60 ZAMLANMIŞ'

Ulaşıma gelen zamları da değerlendiren Özel, "Türkiye'nin dört bir tarafından Trabzonlu var. Bayramda gelmek istiyor. Bayramda otobüs biletleri yüzde 60 zamlanmış. Bayramdan önce 600-700 lira olan biletler, 1000- 1100 lira olmuş. 5 kişilik aile, Trabzon'a gelse, annesinin, babasının yanında bayramı geçirmek istese sadece 15 bin lira yol parasına verecek. Bu konuda hızla çözüm bulmak gerekiyor. Seyahat özgürlüğü, anayasal bir özgürlüktür. Ekonomik krizle artık insanların seyahat özgürlüğü kısıtlanıyor. Bunu görüyor, dile getiriyor, itiraz ediyoruz" diye konuştu.

'UMUDUN, SEVGİNİN İTTİFAKIYIZ’

Özel, "Son sözümüz şu olsun; bir tarafta Cumhur İttifakı var. Ramazan, mübarek gün; söyledikleri sözleri söylemem ama hakaret ediyorlar, iftira ediyorlar, kötü söz söylüyorlar hatta küfrediyorlar. Ama biz başka bir yerdeyiz. Umudun, sevginin ittifakıyız, kardeşliğin ittifakıyız. Ötekileştirenlere inat kucaklaştırıyoruz. Şeytanlaştıranlara inat kardeşleştiriyoruz. Hep birlikte bir yola çıktık ve bu seçimde onların tarif ettikleri ittifakı meydanlarda, vicdanlarda yapıyoruz. Elbette ittifakımızda aslan sosyal demokratlar var ama ittifakımızda milliyetçi demokratlar da var; Ahmet'i de çok seven Ahmet'in de çok saygı duyduğu ülkücü kardeşlerimiz bu ittifakın içinde var. İYİ Partili güzel insanlar, iyi insanlar var. Artık yalandan, haramdan korkan artık bunlardan uzak duran muhafazakar demokratlar var ve Trabzon'un bütün demokratları Trabzon ittifakında var. Türkiye'nin bütün demokratları, Türkiye ittifakında var. Türkiye ittifakı, gücünü milletimizden alıyor, renklerini bayrağımızdan alıyor" dedi.