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        Trabzon'daolaylı maçta sahaya giren 2 taraftara tutuklamaSüper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 12 kişiden, sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ve korner direğiyle sarı laciverti oyunculara doğru koşan Engin Taşkın, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:54 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:54
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        Trabzon'daolaylı maçta sahaya giren 2 taraftara tutuklama

        Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 12 kişiden, sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ve korner direğiyle sarı laciverti oyunculara doğru koşan Engin Taşkın, tutuklandı. Adliyeye getirilen diğer şüphelilerin savcılık işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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