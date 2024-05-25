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        Makamında saldırıya uğrayan Başkan Beşel: Kafa atıp, elini silaha uzattı

        TRABZON'da mesai saatine uymadıkları iddiasıyla haklarında tutanak tutturduğu 2 memur tarafından makam odasında darbedilen AK Parti'li Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'in ifadesi ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 11:48 Güncelleme: 25.05.2024 - 11:50
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        Makamında saldırıya uğrayan Başkan Beşel: Kafa atıp, elini silaha uzattı
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        TRABZON'da mesai saatine uymadıkları iddiasıyla haklarında tutanak tutturduğu 2 memur tarafından makam odasında darbedilen AK Parti'li Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'in ifadesi ortaya çıktı. Olayı anlatan Beşel'in "Makam koltuğuma kadar gelen şahıslar, yumrukla benim vücuduma vurmaya başladılar. Onarın darbeleri ellerimle iterek savuşturmaya çalıştım. Şahısları benden uzaklaştırmaya çalıştıkları sırada H.U., yüz bölgeme kafa atıp, elini belindeki silaha doğru uzattı. Ancak odada bulunanlar silahını eline almasını engellediler" dediği belirtildi.

        Olay, dün saat akşam saatlerinde ilçe merkezi Orta Mahalle'deki Tonya Belediye Başkanlığı makamında meydana geldi. Başkan Beşel, iddiaya göre, ilçe belediyesinde görevli memurlar H.U. (63) ve H.K. (64), haklarında mesai saatine uymadıkları gerekçesiyle tutanak tutturdu. Tutanağa tepki gösteren 2 memur, makam odasına girerek, Beşel ile tartışmaya başladı. Memurlardan biri Başkan Beşel'e kafa, diğeri de tokatla saldırdı. Diğer belediye görevlilerinin araya girmesiyle memurlar, makamdan uzaklaştırıldı. İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başkan Beşel, götürüldüğü ilçe devlet hastanesindeki tedavisi sonrası taburcu edildi. Başkan Beşel darp raporu alıp şikayetçi olurken, 2 memur ise 'Kamu görevlisine hakaret', 'Kamu malına zarar verme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan gözaltına alındı.

        O ANLARI ANLATAN BEŞEL: KAPIYI KİLİTLEDİLER

        Şüphelilerin sorguları sürerken, Başkan Beşel'in, makamında uğradığı saldırıya ilişkin polise verdiği ifadesi ortaya çıktı. Yaşananları anlatan Beşel'in, "Makam odamda bulunduğum sırada, daha önceden haklarında yazılı savunma yazısı yazdığım H.U. ve H.K., makam odama sekreter kapısından girdiler. Odaya girdikten sonra H.U., odanın protokol kapısına gitti ve kapının açık olup olmadığını kontrol etti. Kilidin açık olduğunu görünce arkadan kapıyı kilitledi. H.U. içeri girdikten sonra benim daha önceden kendilerine yazdığım savunma yazısını bana doğru sert şekilde uzatarak, 'Bu yazı nedir?' şeklinde söylemde bulunup, yazmış olduğum savunma yazısını yırtarak attı. Ben kendilerine 'Oturalım' dedim. Şahıslar bana, 'Oturmuyoruz' dediler. Onlara 'Siz hesap mı sormaya geldiniz?' dedim. İkisi birden 'Evet hesap sormaya geldik, aha da soruyoruz' diyerek benim üzerime yürüdüler. Şahısların ikisi de vurma amacıyla makam koltuğuma kadar gelerek bana yumruklarla vurmaya başladılar. Onların darbelerini ellerimle iterek savuşturmaya çalıştım" dediği belirtildi.

        'ELİNİ BELİNDEKİ SİLAHA DOĞRU UZATTI'

        Makam odasında memurlardan birinin belindeki silahına uzandığını öne sürerek, şikayetçi olduğunu belirten Beşel'in "Belediye çalışanım olan A.İ.’ye seslendim. Odaya A.İ. ve zabıta memuru A.Ç. girdiler. Şahısları benden uzaklaştırmaya çalıştıkları sırada H.U. isimli şahıs benim yüz bölgeme kafa atıp, elini belindeki silaha doğru uzattı. Ancak orada bulunanlar silahını eline almasını engellediler. Odaya gelenler şahısları uzaklaştırmak istedikleri sırada H.U. bana hitaben, küfürler ederek odadan çıkarıldılar. Ben makam odamda beni darbeden ve bana hakaretlerde bulunan, benim makam odamdan çıkmama engel olan H.U. ve H.K. isimli şahıslardan şikayetçiyim” dediği öğrenildi.

        BAKAN URALOĞLU'NDAN KINAMA

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak saldırıyı kınadı. Uraloğlu, paylaşımında "Tonya Belediye Başkanımız Sn. Osman Beşel’e makamında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendisine acil şifalar diliyorum. Ailesine ve Tonya halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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