Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu'nun sakatlığı hakkında açıklama
TRABZONSPOR, orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'nun sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
TRABZONSPOR, orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu’nun sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor’un başarılı orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu’nun sakatlığı ile ilgili olarak açıklama yapıldı. A Milli Takımı’ndan döndükten sonra sağ dizinde ağrı hisseden Okay Yokuşlu’nun yapılan MR görüntülemesinde sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Okay Yokuşlu’nun sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Milli Takım dönüşünde sağ dizinde ağrı hisseden oyuncumuz Okay Yokuşlu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır.”
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