Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu'nun sakatlığı hakkında açıklama

Trabzonspor’un başarılı orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu’nun sakatlığı ile ilgili olarak açıklama yapıldı. A Milli Takımı’ndan döndükten sonra sağ dizinde ağrı hisseden Okay Yokuşlu’nun yapılan MR görüntülemesinde sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Okay Yokuşlu’nun sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: