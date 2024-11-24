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        Trabzon Kitap Günleri sürüyor

        Trabzon Kitap Günleri, yazarların kitaplarını imzalaması ve söyleşilerle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:52 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:56
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        Trabzon Kitap Günleri sürüyor
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        Trabzon Kitap Günleri, yazarların kitaplarını imzalaması ve söyleşilerle devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Herkes okusun" sloganıyla Yenimahalle Fuar Alanı'nda 72 yayınevi ve 129 yazarın katılımıyla organize edilen etkinliğin üçüncü gününe de okurlar ilgi gösterdi.

        Trabzon Kitap Günleri'ne Ordu, Giresun, Rize ve Gümüşhane'den de okurlar katılım sağladı.

        Yazarlar Fatma Şamata, Kübra Berk, Rukiye İdeli, Ceren Melek, Emine Tavuz, Miraç Çağrı Aktaş, Sümeyye Koç, Caner Sarıoğlu, Orhan Toker, Tuğçe Isiyel, Bilal Civelek, Dr. Hasan Hüsnü Eren, Nuriye Erdoğan, Abdil Mert, Yusuf Yıldız ve Dilek Cesur okurlarıyla bir araya gelerek, kitaplarını imzaladı ve söyleşiler düzenledi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kitap okuma alışkanlığını toplumun her kesimine yaymayı hedeflediklerini belirterek, "Trabzon Kitap Günleri'ne gösterilen yoğun ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Gençlerimizin ve tüm kitapseverlerin gösterdiği yoğun ilgi, bizleri hem gururlandırıyor hem de daha büyük organizasyonlar yapma konusunda motive ediyor. Etkinliğimiz, kültür şehri Trabzon'umuza yakışan bir kitap şöleni atmosferinde devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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