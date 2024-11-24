Trabzonsporlu Okay Yokuşlu'nun dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması tespit edildi

Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Milli takım dönüşünde sağ dizinde ağrı hisseden oyuncumuz Okay Yokuşlu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Okay Yokuşlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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