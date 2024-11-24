Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da hamsi bolluğu

        KARADENİZ'de av yasağının sona ermesiyle tezgahlardaki balık çeşitliliği ve bolluğu sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 14:55 Güncelleme: 24.11.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da hamsi bolluğu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARADENİZ'de av yasağının sona ermesiyle tezgahlardaki balık çeşitliliği ve bolluğu sürüyor. Trabzon’da sezonun ilk haftalarında bol avlanan palamut yerini hamsiye ve diğer balık çeşitlerine bıraktı. Kilosu 150 liradan satılan hamsinin boyu da 12 santime kadar ulaştı.

        Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Sezonun ilk haftalarından itibaren bereketli geçen palamut sezonunun sonuna gelinirken, başta hamsi olmak üzere; istavrit, mezgit, çinakop ve levrek tezgahlardaki yerini aldı. Kilosu 125-150 liradan satılan hamsinin bol olması ve boyunun da 12 santime ulaşması balıkçıların ve vatandaşın yüzünü güldürdü. Trabzon Balıkçılar Hali’nde; palamudun tanesi 175, hamsinin kilosu 125-150, istavrit 100, mezgit 150, barbun 250, sarıkanat 300, sargan 300, çinakop 400, çupra 350, somon 250, levrek ise 300 liradan satışa sunuluyor.

        ‘BEKLENEN BİR HAMSİ SEZONU OLACAK’

        Balıkçı Ahmet Çoğalmış hamsi sezonunun bekledikleri gibi ilerlediğini ifade ederek, “Hamsinin durumu çok güzel. Palamudun bolluğu hamsiyle devam edecek. Güzel bir sezon. Şu an ki duruma göre beklenen bir hamsi sezonu da olacak. Hamsi gibi mezgit ve istavritte bol. İstavritin kilosu 75-100 lira arasında. Fiyatlar da uygun. Balığa özlem var. Vatandaşımız da memnun oluyor” dedi.

        ‘BALIK FİYATLARI BEDAVA’

        Müşteri Ecevit Cebeci fiyatların uygun olduğunu belirterek, “Balıklar taze, fiyatlar uygun. Et ve tavuk fiyatlarına göre balık fiyatları bedava. Hamsinin tam mevsimi. Mangal yaparız diye hamsi almaya geldik. Palamutla başladık, hamsi ile devam ediyoruz. Yazın da alabalık, levrek yiyoruz” diye konuştu.

        ‘HALK PALAMUDA DOYDU, İNŞALLAH HAMSİYE DE DOYAR’

        Palamut sezonunun sonuna gelindiğini söyleyen Balıkçı Turgay Memiş, “Palamut bitmek üzere, tanesi 175 lira şu an. Son zamanları geldi. Hamsi, istavrit ve mezgit gelmeye başladı. Hamsi, Karadeniz halkının sevdiği bir balık. Fiyatlar da normal. Bundan sonrasına hava şartlarına göre bakacağız. İki buçuk aydır palamut bol çıktı. Hamsi de inşallah bol olur. Hemen hemen 10 santim boyuna ulaştı. İstavritin de boyu 12-13 santim vardır. Çeşit bol. Çinakop da var. Halk palamuda doydu, inşallah hamsiye de doyar. Temennimiz hamsinin bir buçuk ay daha sürmesi” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        İsrail'de sızıntı belge krizi büyüyor
        İsrail'de sızıntı belge krizi büyüyor
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        "Maçın kahramanı"
        "Maçın kahramanı"
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor ile Adana Demirspor 37'nci randevuda
        Trabzonspor ile Adana Demirspor 37'nci randevuda
        Gönüllü bağışçı akademisyen 100. kez kan bağışında bulundu
        Gönüllü bağışçı akademisyen 100. kez kan bağışında bulundu
        Öğretmen çift turistik rotaları bisikletle geziyor
        Öğretmen çift turistik rotaları bisikletle geziyor
        Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk edecek
        Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk edecek
        Trabzonspor yönetimi, teknik heyet, oyuncular ve aileleriyle yemekte bir ar...
        Trabzonspor yönetimi, teknik heyet, oyuncular ve aileleriyle yemekte bir ar...
        Trabzon'da öğretmenler arasında zeka oyunları turnuvası yapıldı
        Trabzon'da öğretmenler arasında zeka oyunları turnuvası yapıldı