Trabzonspor ile Adana Demirspor 37'nci randevuda

TRABZONSPOR ile Adana Demirspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında yarın yapacakları maçla 37’nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 36 maçta Trabzonspor’un 21, Adana Demirspor’un 6 galibiyeti bulunurken, 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor Süper Lig’in 13’üncü haftasında yarın Adana Demirspor’u konuk edecek. Akyazı Papara Park’ta saat 20.00’de başlayacak maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Süper Lig’de oynadığı son 3 maçını da kaybeden Trabzonspor 12 puanla 14’üncü sırada yer alıyor. Hem kötü gidişe son vermek hem de moral bulmak isteyen bordo-mavililer çıkış maçı olarak gördüğü Adana Demirspor maçına mutlak galibiyet olarak bakıyor. Geride kalan haftalarda hiç galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda olan Adana Demirspor 2 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Akdeniz temsilcisi de Trabzon’dan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN İki takım arasındaki rekabet 2’nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 36’sı Süper Lig, 4’ü 2’nci Lig ve 4’ü de Türkiye Kupası olmak üzere 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 24, Adana Demirspor’un 10 galibiyeti bulunurken 10 maç da berabere sonuçlandı. Ligdeki 36 maçta ise Trabzonspor’un 21, Adana Demirspor’un 6 galibiyeti bulunurken 9 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı.