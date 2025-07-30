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        Yomra'da yoğun trafiğe yeni nesil çözüm

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da Yomra Giriş Kavşağı'nda yeni nesil kavşak uygulaması için çalışmalara 28 Temmuz'da başladıklarını kaydetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 14:04 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:04
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        Yomra'da yoğun trafiğe yeni nesil çözüm
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        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’da Yomra Giriş Kavşağı’nda yeni nesil kavşak uygulaması için çalışmalara 28 Temmuz’da başladıklarını kaydetti. Bakan Uraloğlu, “Yeni model sayesinde geçiş süresini yarıya indirmeyi, böylece trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’da yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte yoğunlaşan trafik akışını rahatlatmak üzere Yomra Giriş Kavşağı’nda yeni nesil kavşak uygulaması için çalışmalara başladıklarını kaydetti. Bakan Uraloğlu, yerli ve yabancı turistlerin artan ilgisiyle birlikte Trabzon’da trafik hacminin her geçen gün yükseldiğini ifade ederek “Bu yoğunluk Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yomra giriş kavşağında da kendini gösteriyor. Yomra giriş kavşağında yıllık ortalama günlük trafik değeri 72 bine ulaştı. Yaptığımız kapasite analizleri ve projeksiyon değerlendirmeleri, mevcut hemzemin kavşağın artık yeterli olmadığını açıkça ortaya koydu. Bu nedenle hemzemin düzenlemelerle kavşak geometrisini yeniden tasarladık. Yeni model sayesinde geçiş süresini yarıya indirmeyi, böylece trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

        ‘TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ’

        Yeni sistemin teknik detaylarına da değinen Bakan Uraloğlu, “Yeni nesil kavşak projesi ile birlikte hem araç depolanma alanlarını 5 kat arttıracağız hem de mevcut sinyalizasyon ile 4 fazlı olan kavşak sistemini 2 fazlı hale getireceğiz. Böylece geçiş süresi azalırken trafik yoğunluğunun da önüne geçeceğiz” açıklamasında bulundu.

        Kavşağın klasik projelere göre daha düşük maliyetle tasarlandığını da vurgulayan Uraloğlu, “Yeni nesil kavşak projesiyle; hızlı yapım, düşük maliyet ve trafik ihtiyaçlarına cevap veren bir model geliştirdik. Bu sayede çok daha kısa sürede işlevsel ve sürdürülebilir bir kavşak yapımı mümkün hale geldi” değerlendirmesinde bulundu.

        ‘HEDEFİMİZ AĞUSTOS SONU’

        Projenin takvimine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, “Yomra Yeni Nesil Hemzemin Kavşak Projesi’nin yapım çalışmalarına 28 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla başladık. Bir ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak ağustos ayı sonunda hizmete almayı hedefliyoruz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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