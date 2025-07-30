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        "Trabzon Sağlık Turizmi Projesi" değerlendirme toplantısı yapıldı

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) yürütücülüğünü yaptığı "Trabzon Sağlık Turizmi Projesi" değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 13:03 Güncelleme: 30.07.2025 - 13:03
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        "Trabzon Sağlık Turizmi Projesi" değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) yürütücülüğünü yaptığı "Trabzon Sağlık Turizmi Projesi" değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, projenin Ticaret Bakanlığı'nın Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) projesi çerçevesinde desteklendiği belirtildi.

        Toplantıda, Trabzon'un sağlık turizmi kapasitesini tanıtılması için Antalya ve Berlin'de düzenlenecek fuarlara katılmak için istişarede bulunuldu.

        Öte yandan, projenin hedef ülkeleri arasında yer alan Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Suudi Arabistan ve Katar'da yapılması planlanan tanıtım çalışmaları, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin de değerlendirildiği ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, hedef ülkelerde tanıtım çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini, sektörel ticaret ve alım heyeti programlarıyla da ilişkileri sıcak tutacaklarını vurguladı.

        Çelebi, sağlık kuruluşlarının önünü açacak çalışmalar yaptıklarına değinerek, "Amacımız, Trabzon'un ülkemizin önemli sağlık turizmi merkezlerinden biri haline getirmektir." dedi.

        Toplantıya, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Bünyamin Gürsoy, sağlık turizmi yetki belgesiyle faaliyet gösteren hastane, sağlık kuruluşu ve turizm acentesi yetkilileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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